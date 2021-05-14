تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي " جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2020-2021، وذلك بمرحلة المجموعات التي تضم 32 فريقاً من جميع أرجاء القارة العجوز.





يتصدر إرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند جدول الترتيب برصيد 10 أهداف، وبفارق هدفين عن صاحب المركز الثاني كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.





وغاب عن الللقب الموسم الماضي الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث فاز بها روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ بعد أن سجل 15 هدفًا.





وإليكم ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا كالآتي:-





إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند 10

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان 8

محمد صلاح - ليفربول 6

يوسف النصيري - إشبيلية 6

نيمار - باريس سان جيرمان 6

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد 6

ألفارو موراتا - يوفنتوس 6

أوليفيه جيرو - تشيلسي 6

كريم بنزيما - ريال مدريد 6

الحسن بليا - بوروسيا مونشنجلادباخ 5

سيرجيو أوليفيرا - بورتو 5

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو 5

ليونيل ميسي - برشلونة 5

روبيرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ 5

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس 4



