تحرير 5704 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة للمرور من تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة خلال 24 ساعة من ضبط 5704 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:



(1828) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(188) مخالفة السير بدون تراخيص.

(10) مخالفات الدراجات النارية.

(49) مخالفة موقف عشوائى.

(27) مخالفة لشروط التراخيص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

