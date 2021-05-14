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تحرير 5704 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 14/مايو/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت الإدارة العامة للمرور من تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة خلال 24 ساعة من ضبط 5704 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1828) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(188) مخالفة السير بدون تراخيص.
(10) مخالفات الدراجات النارية.
(49) مخالفة موقف عشوائى.
(27) مخالفة لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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