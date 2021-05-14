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موسيماني يعتمد على ورقة الأهلي الرابحة أمام صن داونز
الجمعة 14/مايو/2021 - 11:35 ص
الفجر الرياضي
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استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي على الدفع بمحمد شريف في المركز المهاجم أمام صن داونز ووضع والتر بواليا ومروان محسن على دكة البدلاء.
ويلتقي الأهلي أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي في أطا ذهاب دور الثمانية لربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويدرس موسيماني الاعتماد في المباريات القادمة على محمد شريف كمهاجم بعد تألق الأخير في هذا المركز خلال الفترة الأخيرة.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي وصن داونز غدا السبت، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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