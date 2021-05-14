Advertisements

ضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين في حملة أمنية بالقليوبية

الجمعة 14/مايو/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مُكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت الأوكار والبؤر التى تأوى العناصر الإجرامية بقرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ ودوائر الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق مديرية أمن القليوبية، فقد أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

ضبط (6) قطع سلاح نارى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 5 متهمين.
ضبط (15) قضية مخدرات ضُبط خلالها (كمية من الأقراص والمواد المخدرة)، بحوزة (19) متهم "لـ (4) منهم معلومات جنائية".
ضبط (متهمان) مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى عدد من القضايا.
ضبط (3) مراقب هارب.
ضبط (4) قطع سلاح أبيض.
تنفيذ (7162) حكم قضائى متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة قوية من كورتوا لنجوم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لموقعة صن داونز

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتراجع عن فكرة ضم نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "العربية": القاهرة تحذر إسرائيل من رفض التهدئة

منذ حوالي 10 ساعات

موقف فليك من تدريب برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بيان جديد من القوى العاملة عن أزمة العمالة المصرية بالسعودية

منذ أقل من ساعتين

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

العروض تنهال على نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 6 ساعات

إنريكي يخطط لتوجيه صدمة إلى راموس

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

خبير يكشف حقيقة مرض "العفن الأسود" وخطورته على الناجين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

حملة أمنية بالقليوبية لضبط المحكوم عليهم الهاربين

ضبط 12 قضية مخدرات وتنفيذ 7132 حكما في حملة أمنية بالقليوبية

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

ضبط 3 قضايا مخدرات بحملة أمنية بالقليوبية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:46 م

توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

09:31 م

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021

11:33 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

01:06 م

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

08:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق