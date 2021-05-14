ضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين في حملة أمنية بالقليوبية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مُكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت الأوكار والبؤر التى تأوى العناصر الإجرامية بقرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ ودوائر الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق مديرية أمن القليوبية، فقد أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:



ضبط (6) قطع سلاح نارى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 5 متهمين.

ضبط (15) قضية مخدرات ضُبط خلالها (كمية من الأقراص والمواد المخدرة)، بحوزة (19) متهم "لـ (4) منهم معلومات جنائية".

ضبط (متهمان) مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى عدد من القضايا.

ضبط (3) مراقب هارب.

ضبط (4) قطع سلاح أبيض.

تنفيذ (7162) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.



