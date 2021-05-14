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القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في عوفرا قرب رام الله

الجمعة 14/مايو/2021 - 11:52 ص
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات
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قتلت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، فلسطينيًا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في عوفرا قرب رام الله، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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