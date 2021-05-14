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البترول تعلن تشغيل أول محطة متنقلة لتموين المركبات بالغاز الطبيعي

الجمعة 14/مايو/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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 أعلنت وزارة البترول و الثورة المعدنية التشغيل الفعلي لأول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي المضغوط بقدرات تصل إلى تموين 1000 سيارة يوميا.

وأضافة الوزارة، أن هذا ياتي   في إطار حرص قطاع البترول على إتاحة منافذ جديدة لتقديم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى جنبا إلى جنب مع محطات التموين الجاري التوسع في إنشائها حاليا في محافظات ومدن الجمهورية وفق برنامج عمل طموح

 

وتتميز هذه المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين ٥٠٠ سيارة كل ١٢ ساعة ترتفع إلى١٠٠٠ سيارة يوميا مع إعادة الملء

 

وتعد هذه المحطة نواة أولى لمشروع المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى حيث يجري المضي في إجراءات توفير ١٠ محطات متنقلة جديدة  لنشرها بالمناطق المختلفة لتلبية احتياجات الجمهور وخاصة المناطق التي لا تتواجد بها حاليا خدمة محطات الغاز الطبيعى للسيارات ومنها مناطق الاستهلاك الموسمي كالمناطق السياحية والمصايف وغيرها

 

والجدير بالذكر  ان ماتتميز به هذه المحطة من قدرات على نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى ٥٠٠٠ متر مكعب يجعلها قابلة أيضا للاستخدام في إمداد المنشآت الصناعية والتجارية وكذلك في حالات الطوارئ والصيانة لشبكات و محطات الغاز.

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وزارة البترول اول محطة متنفلة لتموين المركبات بالغز الطبيعي البترول

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