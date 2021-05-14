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مطار القاهرة يسير اليوم 203 رحلات إلى عدة جهات

الجمعة 14/مايو/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، عن تسيير 203 رحلات جوية، على مدار 24 ساعة إلى عدة وجهات دولية وداخلية تنقل على متنها قرابة 20565 راكبا، وحسب مصادر بالمطار، فإن صالات السفر ستغادر منها 106 رحلات تنقل على متنها 10040 راكبا إلى عدة جهات مختلفة منها "نيويورك، لندن، فرانكفورت، بكاترينبورج، باريس، أمستردام، روما، بودابست، بوخارست، كييف، ميلانو، فيينا، أثينا، إسطنبول، أديس أبابا، لارناكا، دبى، الشارقة، أبوظبى، مسقط، البحرين، تونس، سان بطرس برج، موسكو، السليمانية، ميلانو، بغداد، الرياض، عدن، صبيحة دوالا، بيروت".

فى حين تستقبل صالات الوصول بمطار القاهرة 97 رحلة تنقل على متنها 10525 راكبا قادمين من عدة وجهات مختلفة منها "واشنطن، نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت، أمستردام، أثينا، فيينا، كييف، ميلانو، إسطنبول، أديس أبابا، لارناكا، دوالا، لاجوس، أبوجا، عنتيبى، جدة، دبى، الشارقة، أبوظبى، بيروت، الخرطوم، بغداد".

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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