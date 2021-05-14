ضبط تاجر عمله لنصبه على المواطنين في المرج

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للتصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين.





وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على استبدالها بالعملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفي .



