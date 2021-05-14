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ضبط تاجر عمله لنصبه على المواطنين في المرج

الجمعة 14/مايو/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للتصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على استبدالها بالعملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) وعُثر بحوزة الأول على (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - 2 سلاح أبيض - مبالغ مالية محلية وأجنبية - كروت وأكلاشيهات مزورة ) وبمواجهة الأول بالتحريات اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأقر الثاني بتقابله مع الأول للاتفاق على استبدال مبالغ مالية خارج نطاق السوق المصرفي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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