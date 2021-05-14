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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة السابعة والثلاثين

الجمعة 14/مايو/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة السابقة والثلاثين.

ويحتل فريق مانشستر سيتي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- مانشستر سيتي 80 نقطة
2- مانشستر يونايتد 70 نقطة
3 – ليستر سيتي 66 نقطة
4- تشيلسي 64 نقطة
5 – ليفربول 60 نقطة
6 – وست هام 58 نقطة
7 – توتنهام 56 نقطة
8 – إيفرتون 56 نقطة
9 – أرسنال 55 نقطة
10 – ليدز يونايتد 50 نقطة
11 – أستون فيلا 49 نقطة
12- وولفرهامبتون 45 نقطة
13- كريستال بالاس 41 نقطة
14- ساوثهامبتون 40 نقطة
15 – بيرنلي 39 نقطة
16 – نيوكاسل يونايتد 39 نقطة
17-برايتون أند هوف ألبيون 37 نقطة
18 – فولهام 27 نقطة
19 – وست بروميتش 26 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 17 نقطة

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