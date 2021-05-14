ثالث أيام العيد.. الحجار وأنغام وجسار نجوم حفلات وزارة الثقافة على اليوتيوب

استمرار لعروض قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب، وضمن فعاليات مبادرة "الثقافة بين أيديك" يبث ثالث أيام عيد الفطر المبارك السبت 15 مايو فى التاسعة مساء حفلا للنجم وائل جسار، يتضمن باقة من اعماله الشهيرة التى حقتت قاعدة جماهيرية كبيرة منها غريبة الناس ، بتوحشينى ، جرح الماضى ، مشيت خلاص ، النهاية واحدة ، عمر واحد ، خلينى ذكرى ، مخبى ايه وغيرها.

وفى العاشرة مساء تعرض مسرحية "رصاصة فى القلب" تأليف توفيق الحكيم، وإخراج حسن عبد السلام، وبطولة على الحجار ، انغام، احمد رزق ، سامى مغاورى.

وتتناول قيمة الصداقة والوفاء من خلال إبراز التناقض بين الشخصيات الرومانسية والواقعية .