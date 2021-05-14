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أحمد عمر هاشم في خطبة الجمعة: القدس يستصرخ ضمائر العالم

الجمعة 14/مايو/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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شن الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، هجومًا عنيفًا على سلطات الاحتلال الصهيوني بعد اعتدائها على مقدسات وحرمات المسجد الأقصى، مطالبًا مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والحكام والرؤساء بأن يكونوا صفًا واحدًا لتخليص القدس الشريف من أيدي شرذان الأرض.

وقال "هاشم" في خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة: "قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على حرمات المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى سيد الكونين، والاعتداء على مقدسات الله وكتابه، ولكن لن يستطيع أحد ذلك لأن الله قال إن القرآن محفوظا في الصدور، محفوظًا في السطور وحارسه وحاميه هو رب العزة الذي تكفل بحفظه".

وأضاف "قوات الاحتلال امتهنوا حرمة بيتا من بيوت الله وواحد من مقدساته ولم يراعوا حرمة الشهر ولا حرمة بيت من بيوت الله ولا حرمة الشهر وكانوا أظلم وأكثر خسرانًا ومن اظلم من هؤلاء الذين اعتدوا على بيتا من بيوت الله، اعتدوا على بيت النبوات".

وتابع "القدس الشريف يستصرخ الضمائر اذا كان بقي عندهم ضمائر، فهؤلاء الذين يتشدقون بحقوق الإنسان والديمقراطية وهم أبعد الناس عنها، لقد أهانوا الركع السجود وقتلوا من قتلوا وفي هذا ظلم صارخ يستوجب علينا ونحن هنا في منارة الإسلام وفي منبر الأزهر الشريف نعلنها صريحة مدوية لابد من قوة ردع إسلامية في بلاد الإسلام والعرب".

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بوابة الفجر الفجر احمد عمر هاشم

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