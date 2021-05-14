Advertisements

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يوافق على تمويل 159 وظيفة للعمل بوزارة الصحة

الجمعة 14/مايو/2021 - 12:26 م
الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ
الفجر الاقتصادي
Advertisements

وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، على تمويل عدد 159 وظيفة بمديريتي الشئون الصحية بمحافظتي أسيوط وسوهاج، وذلك للمكلفين من قبل وزارة الصحة للعمل بهما، وتم إخطار وزارة المالية لإعمال شئونها.

 

وقال الدكتور صالح الشيخ، إن الجهاز وافق على تمويل عدد 120 وظيفة بمختلف الدرجات للعمل بمديرية الصحة بأسيوط، كما وافق على تمويل 39 وظيفة أخصائي علاج طبيعي ثالث بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بسوهاج، وذلك للمكلفين من قبل وزارة الصحة للعمل بالمديريتين.

 

وأضاف أن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس أو المدارس التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، يأتي تنفيذا لما تضمنه قانون التكليف رقم (29) لسنة 1974 حيث إنه يتم التكليف لمدة عامين بقرار من وزير الصحة ويجوز تجديد هذه المدة لفترة مماثلة بقرار من وزير الصحة أيضاً ويتم تكليفهم على درجات شخصية لحين انتهاء فترة تكليفهم".. مشيرا إلى أنه يتم أيضا مراعاة قرار وزير الصحة رقم 334 لسنة 1979 بشأن الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وغيرهم من خريجي المعاهد الصحية وهيئة التمريض.

 

جدير بالذكر، أن الجهاز يقوم بتعيينهم على درجات شخصية حيث نصت الفقرة (ج) من المادة الثانية من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة على أن" تدرج وظائف المكلفين بصفة شخصية وذلك لمدة أربع سنوات أو انتهاء فترة التكليف أيهما أقل، وإذا ارتأت السلطة المُختصة بالجهات المكلفين بها استمرارهم في العمل وفقًا لاحتياجات العمل فإن ذلك يتم بطلب إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة تحويل الدرجة الشخصية إلى دائمة، وإخطار الجهة الإدارية بذلك لإستصدار القرار اللازم للتعيين ". 2020.

.

 

أخبار تهمك

رسالة قوية من كورتوا لنجوم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لموقعة صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يتراجع عن فكرة ضم نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

إنريكي يخطط لتوجيه صدمة إلى راموس

منذ ساعتين و 31 دقيقة

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 16 ساعة

موقف فليك من تدريب برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

العروض تنهال على نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 6 ساعات

بيان جديد من القوى العاملة عن أزمة العمالة المصرية بالسعودية

منذ أقل من ساعتين

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "العربية": القاهرة تحذر إسرائيل من رفض التهدئة

منذ حوالي 10 ساعات

خبير يكشف حقيقة مرض "العفن الأسود" وخطورته على الناجين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:46 م

توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

09:31 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

01:06 م

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021

11:33 ص

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

08:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق