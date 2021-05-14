إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتهم بعمود إنارة بالفيوم

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى طامية العام بمحافظة الفيوم، 4 أشخاص مصابين بإصابات مختلفة إثر انقلاب سيارتهم أثناء توجههم لمدينة الفيوم.





وتلقى اللواء رمزي البسيوني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد خالد حسن، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف بالفيوم، بتلقيهم إشارة لإسعاف 4 شباب أصيبوا في حادث انقلاب سيارة على الطريق الواصل بين قرية "قصر رشوان – عزبة أبو خضرة" بنطاق مركز ومدينة طامية.





وبالانتقال تبين أن المصابين هم سمعان مطاوع عبد الستار، 18 عاما، ومحمد جمعة صالح، 18 عاما، ومحمد رجب محمود، 18 عاما، وعلي خالد عبد الستار، 18 عاما، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى طامية المركزي، حيث أصيبوا بكسور وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسد، وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة.





وأكد مصدر أمنى أن السيارة انقلبت نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وعدم قدرته على التحكم فيها، وأن السيارة تهشمت نتيجة انقلابها على جانبها بعدما اصطدمت بعامود إنارة.



