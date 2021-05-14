Advertisements

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتهم بعمود إنارة بالفيوم

الجمعة 14/مايو/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
استقبل قسم الطوارئ بمستشفى طامية العام بمحافظة الفيوم، 4 أشخاص مصابين بإصابات مختلفة إثر انقلاب سيارتهم أثناء توجههم لمدينة الفيوم.

وتلقى اللواء رمزي البسيوني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد خالد حسن، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف بالفيوم، بتلقيهم إشارة لإسعاف 4 شباب أصيبوا في حادث انقلاب سيارة على الطريق الواصل بين قرية "قصر رشوان – عزبة أبو خضرة" بنطاق مركز ومدينة طامية.

وبالانتقال تبين أن المصابين هم سمعان مطاوع عبد الستار، 18 عاما، ومحمد جمعة صالح، 18 عاما، ومحمد رجب محمود، 18 عاما، وعلي خالد عبد الستار، 18 عاما، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى طامية المركزي، حيث أصيبوا بكسور وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسد، وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد مصدر أمنى أن السيارة انقلبت نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وعدم قدرته على التحكم فيها، وأن السيارة تهشمت نتيجة انقلابها على جانبها بعدما اصطدمت بعامود إنارة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لتولي التحقيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفيوم الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. "العربية": القاهرة تحذر إسرائيل من رفض التهدئة

منذ حوالي 10 ساعات

خبير يكشف حقيقة مرض "العفن الأسود" وخطورته على الناجين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة قوية من كورتوا لنجوم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 16 ساعة

إنريكي يخطط لتوجيه صدمة إلى راموس

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لموقعة صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

بيان جديد من القوى العاملة عن أزمة العمالة المصرية بالسعودية

منذ أقل من ساعتين

العروض تنهال على نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021

منذ أقل من ساعتين

موقف فليك من تدريب برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتراجع عن فكرة ضم نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:46 م

توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

09:31 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

01:06 م

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021

11:33 ص

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

08:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق