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توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

الجمعة 14/مايو/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تتابع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجراءات التي تتخذها الوزارة وأعمال المكافحة التي تتم لاحتواء التلوث الزيتي الذي ظهر شمال مدينة الغردقة بمنطقة شمال شعاب منطقة بيوض.

وكانت وزيرة البيئة قد وجهت بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة فور ظهور التلوث بالمنطقة، حيث تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بلاغًا من محميات البحر الأحمر أفاد بوجود ذلك التلوث، حيث تم على الفور الدفع بلجنه عاجلة من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر وتم عمل مسح بحرى أسفر عن عدم وجود تلوث بالبحر، ومسح برى تم من خلاله تحديد المناطق الملوثة، حيث تم البدء في أعمال المكافحة بالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للبترول، كما قامت الهيئة بعمل مسح جوى للمنطقة لتحديد مناطق التلوث.

وقد أستمرت جهود مكافحة التلوث لليوم الثالث على التوالي، باستخدام ماكينة شفط الزيت والحواجز المطاطية والحواجز الماصة، بالإضافة إلى العمالة اليدوية وقد تم استرجاع كميات من الزيت المختلط بالماء تقدر بحوالي 4 طن، كما يتم تجميع المخلفات ( الصلبة والسائلة ) أول بأول ويتم تجميعها في أحد الشركات التابعة للهيئة لحين التخلص النهائي منها بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

كذلك قامت وزارة البيئة من خلال جهاز شئون البيئة بأخذ عينات من التلوث لتحليلها ومقارنتها بالمصادر المحتملة لبيان مصدر التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وجار استكمال أعمال تنظيف وإزالة التلوث إلى أن يتم التأكد من خلو المنطقة من اى آثار للتلوث.
توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة
توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة
توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة
توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة
توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة
توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة
توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة
توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

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