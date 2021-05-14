Advertisements

فيديو- حسين الجسمي يعايد الجمهور بـ"أهواك يا شبه القمر"

الجمعة 14/مايو/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

من أشعار سمو الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيّان، أطلق سعادة الفنان حسين الجسمي "السفير المفوّض فوق العادة" عيديته للجمهور بمناسبة عيد الفطر المبارك بعنوان "أهواك يا شبه القمر" من ألحانه، وصف في أبياتها الشعرية جمال عيون المحبوب بعيون الصقر الجميلة، مؤكداً صعوبة ليالي البعد وتأثيره على العاشق، وذلك بكلمات جميلة متعددة في وصوف العشق وأحواله، حيث قال في مقدمتها:

الله يــا عــــيون الصقر

الله مــحلى عـــيونــك

أقضي الليالي انتظر

صعبه الليالي دونك

وقد لحّن الجسمي الأغنية على مقام "الكورد"، وقام بتنفيذ التوزيع الموسيقي زيد عادل دامجاً الإيقاع الاماراتي بالإيقاعات والآلات الموسيقية الغربية بشكل موسيقي محترف وراقي، حيث قام بتسجيل آلة العود صادق جعفر والإيقاعات سمير القطان والجيتارات Farshid Adhami، ليقوم بعملية المكساج والماستر المهندس جاسم محمد.

هذا وقد طُرحت أغنية "أهواك يا شبه القمر" من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube، من خلال فيديو مُمنتج متضمناً  كلمات الأغنية، بالاضافة الى نشرها عبر جميع الإذاعات الاماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

 

الى جانب ذلك، ومن ضمن المشاركات الإجتماعية، طرح الجسمي أيضاً عبر قناته الرسمية في موقع YouTube، أغنية بعنوان "أدخلي عمري" من كلمات "العالية" وألحان "يوم"، والتي حققت نجاحاً وانتشاراً واسعاً بين الجمهور في الإمارات والوطن العربي، وهي من ضمن مشاركاته المتعددة في هذه النوعية من الأغنيات التي تلامس أحاسيس الجمهور في جميع مناسباتهم.

أخبار تهمك

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

بيان جديد من القوى العاملة عن أزمة العمالة المصرية بالسعودية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتراجع عن فكرة ضم نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "العربية": القاهرة تحذر إسرائيل من رفض التهدئة

منذ حوالي 10 ساعات

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021

منذ أقل من ساعتين

إنريكي يخطط لتوجيه صدمة إلى راموس

منذ ساعتين و 31 دقيقة

رسالة قوية من كورتوا لنجوم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

موقف فليك من تدريب برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

خبير يكشف حقيقة مرض "العفن الأسود" وخطورته على الناجين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لموقعة صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

العروض تنهال على نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:46 م

توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

09:31 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

01:06 م

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021

11:33 ص

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

08:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق