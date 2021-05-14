فيديو- حسين الجسمي يعايد الجمهور بـ"أهواك يا شبه القمر"

من أشعار سمو الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيّان، أطلق سعادة الفنان حسين الجسمي "السفير المفوّض فوق العادة" عيديته للجمهور بمناسبة عيد الفطر المبارك بعنوان "أهواك يا شبه القمر" من ألحانه، وصف في أبياتها الشعرية جمال عيون المحبوب بعيون الصقر الجميلة، مؤكداً صعوبة ليالي البعد وتأثيره على العاشق، وذلك بكلمات جميلة متعددة في وصوف العشق وأحواله، حيث قال في مقدمتها:

الله يــا عــــيون الصقر

الله مــحلى عـــيونــك

أقضي الليالي انتظر

صعبه الليالي دونك

وقد لحّن الجسمي الأغنية على مقام "الكورد"، وقام بتنفيذ التوزيع الموسيقي زيد عادل دامجاً الإيقاع الاماراتي بالإيقاعات والآلات الموسيقية الغربية بشكل موسيقي محترف وراقي، حيث قام بتسجيل آلة العود صادق جعفر والإيقاعات سمير القطان والجيتارات Farshid Adhami، ليقوم بعملية المكساج والماستر المهندس جاسم محمد.

هذا وقد طُرحت أغنية "أهواك يا شبه القمر" من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube، من خلال فيديو مُمنتج متضمناً كلمات الأغنية، بالاضافة الى نشرها عبر جميع الإذاعات الاماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

الى جانب ذلك، ومن ضمن المشاركات الإجتماعية، طرح الجسمي أيضاً عبر قناته الرسمية في موقع YouTube، أغنية بعنوان "أدخلي عمري" من كلمات "العالية" وألحان "يوم"، والتي حققت نجاحاً وانتشاراً واسعاً بين الجمهور في الإمارات والوطن العربي، وهي من ضمن مشاركاته المتعددة في هذه النوعية من الأغنيات التي تلامس أحاسيس الجمهور في جميع مناسباتهم.