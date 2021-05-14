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اختصاصي الأمراض المعدية يكشف عن وجود 3 طفرات لكورونا في الهند (فيديو)

الجمعة 14/مايو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
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قال الدكتور جاك مخباط، اختصاصي الأمراض الجرثومية والمعدية، إن هناك ثلاث طفرات لفيروس كورونا في الهند، مشيرًا إلى أن الزيادة في أعداد الإصابات في الهند بدأت بأواخر العام الماضي بسبب ظهور الطفرات التي تنتقل بطريقة سريعة.

وأضاف "مخباط"، في اتصال هاتفي على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الهند بها أكثر من مليار و600 مليون شخص وهذا ما ساعد على حدوث طفرات كبيرة في الفيروس وظهور طفرات جينية، مؤكدًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وأن يكون هناك تباعد اجتماعي للوقاية والانتصار على الفيروس.

وتابع: "لاحظنا مؤخرًا في عدد من الدول التي بدأت في إعطاء اللقاحات لمواطنيها مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة أو كندا بأنهم بدأوا يسمحون لمواطنيهم بالخروج من المنازل والذهاب إلى المقاهي والملاهي والمدارس والجامعات بعد السيطرة بشكل أو بآخر على الفيروس".

وفي ذات السياق كشف الدكتور محمد الحاج، باحث في العلاج المناعي، عن أسباب خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا، مؤكدًا أن التحول والطفرات هو أمر طبيعي ومعتاد في الفيروسات.

وقال "الحاج" في اتصال هاتفي على فضائية "إكسترا نيوز"، إن السبب الذي جعل السلالة الهندية أسرع في الانتشار هي أن التحول حدث في ثلاث مواقع للفيروس.

وأضاف أن هذه التحورات كانت السبب في جعل الفيروس أسرع انتشارًا وقد يكون مقاوم نوعًا ما للقاحات، مستطردًا: "هذه مشكلة حقيقة وهذا ما سبب ضغطًا على المنظومة الصحية في الهند وهدرًا في الموارد الطبية".

وأكد على أن القضاء على الفيروس لن يحدث إلا بتطبيق العزل العام والقيام بتلقيح من 70 إلى 80% من المواطنين في أي بلد من أجل تحقيق مناعة القطيع ومن ثم القيام بتخفيف الإجراءات الاحترازية وهذا لن يتحقق قبل 21 مايو المقبل.

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