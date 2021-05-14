روسنفت الروسية تحقق صافي دخل 2 مليار دولار في الربع الأول

أعلنت روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا يوم الجمعة تسجيل صافي دخل 149 مليار روبل (ملياري دولار) في الربع الأول من العام بدعم من تعافي أسعار الخام، وذلك بعد خسارة 2.1 مليار دولار قبل عام.

وانخفضت الإيرادات في ربع السنة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار 1.2 بالمئة لتصل إلى 1.7 تريليون روبل بسبب انخفاض المبيعات، بينما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون إلى 445 مليار روبل، بزيادة 44 بالمئة على أساس سنوي