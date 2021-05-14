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برشلونة يعلن خلال أيام عن التعاقد مع أجويرو

الجمعة 14/مايو/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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بات الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الحالي، قريبًا من تمثيل نادي برشلونة الإسباني، خلال الموسم المقبل.


وأوضح برنامج "الشرينجيتو" الإسباني الشهير، أن أجويرو سوف يوقع على عقود انضمامه لبرشلونة، خلال الأيام القليلة المقبلة.


مانشستر سيتي كان قد أعلن بصفة رسمية، انتهاء علاقته بنجم الفريق أجويرو بنهاية الموسم الحالي، مع نهاية عقده.


ويسعى برشلونة للتوقيع مع أجويرو ليكون بديلاً عن رحيل لويس سواريز الصيف الماضي لأتلتيكو مدريد.


جدير بالذكر أن المهاجم الأرجنتيني يعد ملائماً نظرًا لأنه لن يكلف برشلونة سوى راتبه فقط، بالإضافة لعلاقته المميزة مع نجم وقائد الفريق ليونيل ميسي زميله في صفوف منتخب التانجو.

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