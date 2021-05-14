"واحش الدنيا".. ألبوم جديد لـ ماجد المهندس من إنتاج روتانا احتفالا بعيد الفطر

استكملت شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" نجاحاتها مع الفنان ماجد المهندس ، بإطلاق البومه الجديد "واحش الدنيا" في عيد الفطر السعيد ، والذي جاء متزامنا مع التألق والتوهج الفني اللذان يعيشهما المهندس حاليا، فكانت "عيديته" لجمهوره مضاعفة.. البوما مع روتانا، وحفلا "اونلاين" اقيم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، ومن تنظيم "روتانا" قدم فيه المهندس اجمل اغانيه.

الألبوم الجديد الذي يجمع روتانا وماجد المهندس يتضمن 15 اغنية، اربعا منها جديدة، و11 اغنية كان قد تم اطلاقها تباعا الفترة الماضية. اما اغاني الاربعة الجديدة، تفاصيلها:

-اغنية "واحش الدنيا" :،من كلمات احمد علوي والحان احمد الهرمي وتوزيع زيد نديم.

-اغنية "نصاب" : من كلمات بهاء الدين محمد والحان محمود الخيامي وتوزيع محمود الشاعري. -اغنية "الفاتنة": من كلمات "نهار" والحان احمد الهرمي وتوزيع سيروس.

-اغنية "لا تترك القلب" : من كلمات احمد الصانع والحان ابراهيم الغانم وتوزيع وليد سلطان.

الجدير ذكره ان اغاني الالبوم جميعها يمكن الاستماع لها حصريا عبر تطبيق "ديزر" الشريك العالمي الموسيقي لروتانا للصوتيات والمرئيات، وتتضمن انماطا مختلفة من حيث المواضيع ، والالحان، والتوزيع الموسيقي.

وتزامن مع اطلاق الاغاني الاربعة الجديدة، عرض فيديو كليب جميل لاغنية "واحش الدنيا" وتولى فيه الشاعر فائق حسن مهمة الاشراف العام ، تم في نهايته توجيه الشكر الى الهيئة الملكية لمحافظة العلا حيث تم التصوير هناك.

ويقدم ماجد المهندس ضمن الاعمال الاربعة الجديدة اغنية باللهجة المصرية عنوانها "نصاب" ، انتهى من تصوير اعلانا لها سيعرض حصريا على تطبيق "فنBox" تحت ادارة المخرج وليد ناصيف، وسيأتي ضمن خطة تسويقية تجمعه بجمهوره ويتم الكشف عنها لاحقا.