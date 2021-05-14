موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

استقر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني، المدير الفني لفريق الأهلي على تشكيل فريقه، الذي سيخوض مواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، غدًا السبت على ملعب الأهلي وي السلام.





ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:





في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف.

في خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.



