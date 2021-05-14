الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع عسكرية ومواقع للمراقبة تابعة لحماس في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قصف مواقع عسكرية ومواقع للمراقبة تابعة لحركة حماس في غزة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن عن قصف مواقع داخل قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى.

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.