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رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الأعطال المفاجئة ثاني أيام العيد

الجمعة 14/مايو/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، عن إصلاح عددًا من الأعطال المفاجئة في شبكات المياه ثان أيام عيد الفطر المبارك، حيث انتقل فنيو وعمال الشركة إليها فورًا وتم إصلاحها، مؤكدًا علي استمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة العيد، وذلك لمجابهة أي مشاكل مفاجئة قد تطرأ علي مدار الساعة، في محافظات القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم إصلاح عطل مفاجئ في محبس خط المياه الرئيسي قطر 12 بوصة، المغذي لمدينة القنطرة شرق القديمة والجديدة، وذلك برئاسة محمد ممدوح مدير شبكات القنطرة، وإشراف المهندس محمد بهاء مدير المنطقة، كما تم إصلاح عطل عداية حديد قطر 10 بوصة بقرية البعالوة، وذلك تحت إشراف مباشر من الدكتور وائل عبد المنعم رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالتل الكبير، وتم اصلاح كسر في ماسورة مياه 6 بوصة بقرية عين غصين، وإصلاح كسر في ماسورة مياه 4 بوصة بقرية نفيشة علي طريق السويس، كما تم أصلاح فى أعطال كسور شبكات مياه عمارات رقم 146، و147، و148 بمدينة المستقبل، وذلك تحت أشراف صبحي العبد رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية.

وشدد اللواء عبد الحميد عصمت، بالتجاوب الفوري والسريع وتوفير كل المعدات للانتهاء من الإصلاحات في فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مضيفا علي المتابعة المستمرة لرؤساء القطاعات والمناطق غرفة طوارئ، وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مع استمرار منع أجازات جميع العاملين في المواقع الهامة، بالإضافة الي متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، علي استمرار رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة المتمثلة " سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع،" وذلك فى حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى إنسداد مفاجئ في الخطوط الرئيسية أو الفرعية، لشبكات.

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