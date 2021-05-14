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الجيش الإسرائيلي يدمر منازل 3 قياديين في الجناح العسكري لحماس بغزة

الجمعة 14/مايو/2021 - 01:14 م
حماس
حماس
وكالات
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دمر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منازل 3 قياديين في الجناح العسكري لحركة حماس بغزة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أطلقت حركة "حماس"، وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة على خلفية المواجهات في القدس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين المحتجين على تهجير عائلات الشيخ جراح.

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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الكلمات المفتاحية

حماس المواجهات في القدس الشيخ جراح الجيش الاسرائيلي

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