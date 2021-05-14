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فيديو.. رامي جمال يحتفل بالعيد مع جمهوره ويطرح "دقيقة واحدة"

الجمعة 14/مايو/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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يحتفل الفنان رامي جمال مع جمهوره بعيد الفطر المبارك، من خلال طرحه لأحدث أغنياته بعنوان "دقيقة واحدة"، مع شركة "نجوم ريكوردز"، من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، وتعد الأغنية هي الثالثة من ألبومه الجديد الذي يتم طرحه بشكل متتابع خلال الفترة المقبلة.



وكان رامي جمال طرح من قبل اغنيتي "مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع احمد إبراهيم.



ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامي جمال بعنوان "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان 
في ألبومه.



وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" هم: "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدي".



يذكر أن آخر أعمال رامي جمال كان ألبوم "أنا لوحدي"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، ووصل إلى 100 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، بجانب تصدره المبيعات وقت طرحه.

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