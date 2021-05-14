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محافظة الجيزة تكشف جهود أجهزتها خلال عيد الفطر للتأكد من الإجراءات الاحترازية

الجمعة 14/مايو/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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شن مركز ومدينة البدرشين عدد من الحملات بالقرى والتي أسفرت عن غلق محل مخالف وتحرير 4 محاضر عدم إرتداء الكمامة ومصادرة 24 حالة إشغال طريق، ورفع 75 طن مخلفات بنطاق مركز ومدينة البدرشين بنطاق شوارع ( عباس عنانى، النيل السعيد، بورسعيد، الطريق السريع) وقرى ( الشوبك، أبو رجوان، دهشور ).

وأسفرت حملة مكبرة لأجهزة حى الوراق عن مصادرة عدد 28 كرسى و3 سماعة صب و 1 كمبروسر هواء و2 كوريك تمساح كبير و أنبوبة بوتاجاز، كما رصدت لجان المتابعة حالة بناء مخالف بجزيرة محمد والتى تم إيقافها على الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما شن قطاع هضبة الاهرام بحى الهرم حملة على الشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق القطاع وأسفرت عن تحرير ٧ محاضر للمحال الغير ملتزمة بمواعيد الغلق وتم مصادرة ٣ ترولى حديد و١٥ قلب شيشةو١كوريك تمساح و١ ماكينة قهوة و١١ كرسي جلد .

وبنطاق مركز ومدينة الواحات البحرية فقد أسفرت حملة لرصد مخالفات الإجراءات الإحترازية ونشر التوعية بين المواطنين بمواقف النقل العام عن تحرير 4 محاضر عدم إرتداء الكمامة.

وفى إطار رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الواجهة الحضرية للقرى بمركز ومدينة منشأة القناطر تم رفع 120 طن مخلفات بنطاق عدد من القرى وإفتتاح أعمال إنشاء النموذج الفنى التذكارى بمدخل نكلا أمام كوبرى المشاة.

كما شن مركز ومدينة أطفيح عدد من الحملات المماثلة لرفع المخلفات بنطاق القرى وشوارع المدينة.

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