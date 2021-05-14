ارتفاع الأسهم الأوروبية بداية تعاملات اليوم

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، إذ أقبل المستثمرون على أسهم كانت تتكبد خسائر، وذلك بعد أن أدت مخاوف التضخم المتزايدة إلى خسائر حادة في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة فيما قادت المكاسب أسهم السفر والترفيه وتجارة التجزئة.

ولا يزال المؤشر متجها لخسارة أسبوعية واحد بالمئة، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر فبراير شباط.

تعرضت الأسواق العالمية لهزة هذا الأسبوع بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية وكذلك تسارع التضخم في الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة.