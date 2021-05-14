الزمالك يفقد لاعبا مؤثرا أمام إنبي

لن يتواجد نجم الزمالك اليوم أمام إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب الإصابة.





ويغيب عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عن مواجهة إنبي المقبلة ضمن إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين، بسبب الإصابة وعدم تماثله للشفاء، كما يغيب محمد عبد الغني هو الآخر.





ويعاني الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من كدمة في الرباط الداخلي للركبة، ويؤدي على إثرها برنامجا تأهيليا وتجهيزيا، تمهيدا للانتظام في التدريبات الجماعية.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد إنبي ضمن إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين في تمام الساعة التاسعة من مساء الجمعة على أرضية استاد القاهرة الدولي.



