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ترتيب الدوري الإسباني قبل منافسات الجولة السابعة والثلاثين

الجمعة 14/مايو/2021 - 01:29 م
ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات الجولة السابعة والثلاثين.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 80 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني:

1 ــ أتلتيكو مدريد ــ 80 نقطة
2 – ريال مدريد – 78 نقطة
3 – برشلونة – 76 نقطة
4 – إشبيلية – 74 نقطة
5 – ريال سوسيداد – 56 نقطة
6 – ريال بيتيس _ 55 نقطة
7 – فياريال – 55 نقطة
8 ـــ سيلتا فيغو ـــ 50 نقطة
9 – أتلتيك بلباو – 46 نقطة
10 – غرناطة ـــ 45 نقطة
11 – أوساسونا _ 44 نقطة
12 – قادش ـــ 43 نقطة
13 – ليفانتي ــ 40 نقطة
14 ــ فالنسيا ـــ 39 نقطة
15- ديبورتيفو ألافيس – 35 نقطة
16 – خيتافي – 34 نقطة
17 – هويسكا – 33 نقطة
18- بلد الوليد _ 31نقطة
19- إلتشي – 30 نقطة
20 – إيبار – 30 نقطة

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ريال مدريد برشلونة الدورى الإسباني اخبار الرياضة

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