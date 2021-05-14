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اسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

الجمعة 14/مايو/2021 - 01:29 م
الريال السعودي
الريال السعودي
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استقرت اسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 14-5-2021، مع استمرار غلق البنوك حتي يوم الاثنين القادم بسبب اجازة للبنوك رسميا بمناسبة عيد الاضحي.

 

وجاءت اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه كالاتي في البنةك اليوم الجمعة 14-5-2021:

 سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15  جنيه للشراء.

4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10  جنيه للشراء.

 4.19  جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.15  جنيه للشراء.

4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15  جنيه للشراء.

4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07  جنيه للشراء.

4.22  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.14  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.


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