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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف خلية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة
الجمعة 14/مايو/2021 - 01:34 م
وكالات
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أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف استهداف خلية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الجمعة.
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن عن قصف مواقع داخل قطاع
غزة، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى.
وشن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، سلسلة
غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
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