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اسعار النفط اليوم تستعيد مكاسبها من جديد

الجمعة 14/مايو/2021 - 01:36 م
اسعار النفط اليوم
اسعار النفط اليوم
وكالات
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قدمت أسعار النفط يوم الجمعة، ماحية بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها في الجلسة السابقة، إذ ارتفعت أسواق الأسهم، لكن المكاسب حد منها وضع فيروس كورونا في الهند المستهلك الكبير للخام واستئناف عمل خط أنابيب في الولايات المتحدة.

 

 زادت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 67.71 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 64.45 دولار للبرميل.

 

ونزلت أسعار كلا الخامين ثلاثة بالمئة يوم الخميس وتتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

 


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