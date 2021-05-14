غارة اسرائيلية تستهدف مرفأ الصيادين غربي مدينة غزة

استهدفت غارة اسرائيلية، اليوم الجمعة، مرفأ الصيادين غربي مدينة غزة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد قتل فلسطيني وجرح عدد آخر في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن عن قصف مواقع داخل قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى.

وشن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.



