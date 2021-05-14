الأرصاد تحذر من طقس ثالث أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس ليوم غد السبت، حيث تشهد البلاد استقرار في درجات الحرارة.





وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة مما تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.





وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.





وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا السبت، طقس حار على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية الشرقية، فيما تكون شديدة الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وتتوقع الهيئة، أن يسود غدا السبت، ليلا طقس لطيف علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية بينما يكون معتدل علي جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا السبت، حيث تشهد البلاد نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الي متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية الي جنوبية شرقية اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وعن درجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.