كلوب يعلق على واقعة زميل صلاح المثيرة للجدل

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق لفريق ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، عن واقعة السنغالي ساديو ماني والتي أثارت الجدل عقب الفوز على مانشستر يونايتد برباعية مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي.





وتجاهل ماني، الذي شارك كبديل في الدقيقة 74، يد كلوب الممدودة لمصافحته بعد نهاية المباراة.





وسارع كلوب للتقليل من الأمر بعد سؤاله عن الواقعة التي نقلتها كاميرات التلفزيون.





وأوضح المدرب الألماني "لا توجد مشكلة. اتخذت قراري بالأمس بإشراك ديوغو جوتا (في التشكيلة الأساسية بدلا من ماني). في المعتاد كنت سأشرح الأمر لكن لا يوجد وقت لذلك. الأمور على ما يرام".





وأكمل: "اللاعبون اعتادوا أن أشرح لهم الأمور ولم أفعل ذلك. لا يوجد وقت، انسوا الأمر. هذا ما حدث. الأمور على ما يرام".



