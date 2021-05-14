119 قتيلا.. آخر تطورات الاعتداء الإسرائيلي على الفلسطينيين

تصدر اسم قطاع غزة مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال عيد الفطر المبارك بسبب الاعتداءات الإسرائيلية التي تقع على الفلسطينيين، مما أدى إلى زيادة البحث عن أخبارهم.





عدد شهداء فلسطين

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت منازل مواطنين فلسطينيين في شمال قطاع غزة.





وأسفرت العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل 119 شخصا، بينهم 31 طفلا و19 امرأة، إلى جانب وقوع أكثر من 830 إصابة بين السكان في غزة.





الدفاعات الجوية تخترق فلسطين

وفي الساعات الأخيرة، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على تويتر، إن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة بدون طيار خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من قطاع غزة.





وأضاف أنه منذ منتصف الليلة الماضية شاركت نحو 160 طائرة من نحو 6 قواعد جوية واستخدمت نحو 450 صاروخًا وقذيفة للإغارة على نحو 150 هدفًا خلال نحو 40 دقيقة.





وأشار إلى أن الهدف من هذه الضربات هو توجيه ضربة قوية إلى المصالح تحت الأرضية – مترو حماس الموجود تحت الأحياء الشمالية والشرقية في محيط مدينة غزة.





اعتداء على المصلين

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الجمعة 14 مايو، بالاعتداء على المصلين القادمين للمسجد الأقصى المبارك قرب باب المجلس أحد أبواب الأقصى ، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.





وأفاد شهود عيان لوفا، أن المواجهات تجددت مجددًا الآن بمحيط المسجد الأقصى، على خلفية الاعتداء على المصلين القادمين لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.





انهيار شبكات الكهرباء

فيما تعرضت شبكات الكهرباء في قطاع غزة لدمار كبير، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على التوالي.





وأكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن شبكات الكهرباء في محافظات القطاع تعرضت للدمار بشكل كبير بسبب القصف الإسرائيلي في منطقتي شمال بيت حانون ومدينة غزة شرق الشجاعية والتفاح.





وأوضحت الشركة أن شبكات كهرباء المناطق المستهدفة شمال قطاع غزة وفي شارع الشعف والخط الشرقي لمدينة غزة، وبعض شبكات في محافظات أخرى أصيبت بدمار كبير، لافتة إلى أن طواقم الشركة تقوم منذ الصباح بإزالة الخطر، والبدء بعملية إعادة ربط بعض الخطوط لضمان إيصال التيار للمناطق المتضررة.





شرط إنهاء العدوان

وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة 14 مايو، شرطًا لإنهاء القصف العسكري الذي يتعرض له قطاع غزة.





وقال موقع 4040 العبري، إن نتنياهو وضع شرطًا واحد لإنهاء القصف العسكري على قطاع غزة، وهو تخفيف حركة "حماس" لأدوارها، وتقليص نيرانها على إسرائيل.



