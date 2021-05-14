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8 مباريات بمجموعة الإسكندرية والبحيرة تنطلق غداً

الجمعة 14/مايو/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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تنطلق فى الثالثة ونصف عصر غداً السبت 8 مباريات فى الجولة الرابعة والعشرون فى  المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث لكرة القدم. 

ويستضيف مركز شباب المعمورة على ملعبه نهضة العامرية ويصطدم المجد صاحب المركز الأول بالقبارى على ملعب الأخير . 

ويحل الترام ضيفا ثقيلا على اسكندرية للبترول ويواجه الدلنجات  على ملعبه فريق دلفى . 

ويلتقى حوش عيسى على ملعبه مع غزل كفر الدوار ويخرج  إيتاى البارود لمواجهة  فريق رشيد على ملعب الأخير . 

ويلتقى فريق بدر على ملعبه مع العبور ويستضيف كفر بولين على ملعبه فريق مياه البحيرة . 

وفيما يلى ترتيب المجموعة: 
1- المجد 51 نقطة 
2- اسكندرية للبترول 44 نقطة 
3 - الدلنجات 44 نقطة 
4 - دلفى 40 نقطة 
5  -المعمورة 39 نقطة 
6- نهضة العامرية 38 نقطة
7- الترام  34 نقطة 
8 - مياه البحيرة 33 نقطة 
9- ايتاى البارود 28 نقطة 
10 - بدر 25 نقطة 
11- العبور 25 نقطة 
12-  القبارى 25 نقطة 
13- غزل كفر الدوار 23 نقطة 
14- حوش عيسى 22 نقطة 
15- كفر بولين 16 نقطة 
16- رشيد 7 نقطة .

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