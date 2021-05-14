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8 مباريات بمجموعة الإسكندرية والبحيرة تنطلق غداً
الجمعة 14/مايو/2021 - 01:59 م
إسلام عودة
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تنطلق فى الثالثة ونصف عصر غداً السبت 8 مباريات فى الجولة الرابعة والعشرون فى المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث لكرة القدم.
ويستضيف مركز شباب المعمورة على ملعبه نهضة العامرية ويصطدم المجد صاحب المركز الأول بالقبارى على ملعب الأخير .
ويحل الترام ضيفا ثقيلا على اسكندرية للبترول ويواجه الدلنجات على ملعبه فريق دلفى .
ويلتقى حوش عيسى على ملعبه مع غزل كفر الدوار ويخرج إيتاى البارود لمواجهة فريق رشيد على ملعب الأخير .
ويلتقى فريق بدر على ملعبه مع العبور ويستضيف كفر بولين على ملعبه فريق مياه البحيرة .
وفيما يلى ترتيب المجموعة:
1- المجد 51 نقطة
2- اسكندرية للبترول 44 نقطة
3 - الدلنجات 44 نقطة
4 - دلفى 40 نقطة
5 -المعمورة 39 نقطة
6- نهضة العامرية 38 نقطة
7- الترام 34 نقطة
8 - مياه البحيرة 33 نقطة
9- ايتاى البارود 28 نقطة
10 - بدر 25 نقطة
11- العبور 25 نقطة
12- القبارى 25 نقطة
13- غزل كفر الدوار 23 نقطة
14- حوش عيسى 22 نقطة
15- كفر بولين 16 نقطة
16- رشيد 7 نقطة .
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