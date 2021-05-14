8 مباريات بمجموعة الإسكندرية والبحيرة تنطلق غداً

تنطلق فى الثالثة ونصف عصر غداً السبت 8 مباريات فى الجولة الرابعة والعشرون فى المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث لكرة القدم.





ويستضيف مركز شباب المعمورة على ملعبه نهضة العامرية ويصطدم المجد صاحب المركز الأول بالقبارى على ملعب الأخير .





ويحل الترام ضيفا ثقيلا على اسكندرية للبترول ويواجه الدلنجات على ملعبه فريق دلفى .





ويلتقى حوش عيسى على ملعبه مع غزل كفر الدوار ويخرج إيتاى البارود لمواجهة فريق رشيد على ملعب الأخير .





ويلتقى فريق بدر على ملعبه مع العبور ويستضيف كفر بولين على ملعبه فريق مياه البحيرة .





وفيما يلى ترتيب المجموعة:

1- المجد 51 نقطة

2- اسكندرية للبترول 44 نقطة

3 - الدلنجات 44 نقطة

4 - دلفى 40 نقطة

5 -المعمورة 39 نقطة

6- نهضة العامرية 38 نقطة

7- الترام 34 نقطة

8 - مياه البحيرة 33 نقطة

9- ايتاى البارود 28 نقطة

10 - بدر 25 نقطة

11- العبور 25 نقطة

12- القبارى 25 نقطة

13- غزل كفر الدوار 23 نقطة

14- حوش عيسى 22 نقطة

15- كفر بولين 16 نقطة

16- رشيد 7 نقطة .