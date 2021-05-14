الكشف عن رباعي دفاع الأهلي أمام صن داونز

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021.









واستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، على الدفع بالرباعي محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف أمام صن داونز غدا في خط الدفاع.









وحذر موسيماني دفاعات الأهلي من خطورة مهاجمي صن داونز فريقه السابق، وعدم إتاحة الفرصة لأي لاعب بالتسديد خلال اا90 دقيقة.









ومن المقرر أن تقام المباراة الفريق الأحمر مع الفريق الجنوب أفريقي غدا السبت في إطار ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.