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أستاذ مناعة: مصر اتخذت إجراءات مسبقة لمنع التكدس والزحام خلال إجازة عيد الفطر (فيديو)

الجمعة 14/مايو/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور وليد الخطيب، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إن اللقاحات هي خط الدفاع الأول للجهاز المناعي، مشيرًا إلى أن هناك تفاوت بين اللقاحات في الفاعلية، ولكنه في النهاية سيؤدي إلى تقليل الحالات الحرجة بين المصابين.

وأضاف "الخطيب" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" أن اكتساب المناعة المجتمعية لن يتحقق إلا بالوصول إلى 70% من تطعيم السكان في أي مجتمع وهذا لن يحدث إلا عن طريق التطعيم.

وأشار إلى أن هناك تدفق للقاحات على مصر في إطار حرصها على القيام بالإجراءات الاحترازية واتخاذ إجراءات مسبقة لعدم حدوث زحام أو تكدس خلال فترة الأعياد.

وفي ذات السياق كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن الجهود التي اتخذتها المحافظة لتشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالقرارات التي أقرتها الحكومة بالتزامن مع الموجة الثالثة للفيروس.

وقال "نور الدين" في اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الجمعة إنه يتم رش وتطهير وتعقيم جميع أماكن التجمعات، والتشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق الـ50% نسبة إشغال في المطاعم والمقاهي والالتزام بمواعيد الغلق في التاسعة مساءً.

وأضاف أنه تم التشديد على إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات العامة وإغلاق جميع الشواطئ العامة على طول 120 كيلو من ساحل البحر المتوسط وخاصة مصيف بلطيم وعدم السماح بالتواجد إلا لمالكي الوحدات السكنية، والتأكيد على ارتداء الكمامات ومنع التجمعات وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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