مدرب ليستر سيتي يتحدث عن مواجهة تشيلسي المنتظرة

شجع برايندن روجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي، لاعبيه على صناعة التاريخ وذلك قبل المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والمقرر لها بعد غد السبت.





وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا ) أن ليستر سيواجه فريق تشيلسي في ملعب "ويمبلي" في أول مباراة نهائية للفريق منذ 52 عاما، حيث لم يسبق له الفوز باللقب.





وخسر الفريق في آخر أربع مباريات نهائية خاضها، وكانت آخر تلك المباريات أمام مانشستر سيتي في عام 1969، لكن روجرز أبدى ثقته في قدرة ليستر سيتي على ترك إرث .





وقال روجرز : "لقد كان التأهل للنهائي مستحقا، وسنلعب بفرصة صناعة تاريخنا، نشعر وأن لدينا فرصة وإذا تمكننا من اللعب بمستوانا المعهود فستكون لدينا فرصة كبيرة".





وأضاف: "لقد شاهدنا نهائي الكأس طوال حياتنا، وأن تكون قادرا على قيادة ليستر سيتي للنهائي للمرة الأولى في 50 عاما، فذلك سيكون أمرا مميزا بالنسبة لي".





وتابع روجرز: "في هذا الأسابيع عليك الالتزام بالهدوء، هذه مباراة يمكنك فيها صناعة التاريخ، أنت تكتب قصتك في تلك المباريات".





وأوضح: "سنستعد لهذه المباراة مثل أي مباراة أخرى، نتيجة المباراة أهم من غيرها بالطبع، لكنك لست بحاجة لتضخيم حدث مثل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لرفع مستويات القلق".





ويسابق جوني إيفانز مدافع الفريق الزمن للمشاركة في المباراة النهائية، وذلك عقب غيابه عن آخر مباراتين للفريق بسبب معاناته مع مشكلة في عقب القدم.





وخرج إيفانز من الاحماء قبل مباراة الفريق أمام نيوكاسل يونايتد أوائل الشهر الجاري، لكن روجرز سيمنحه أطول فترة ممكنة ليعود إلي لياقته.





وأضاف: "سنمنحه يوما آخر، كما أنه كان يتقدم بشكل جيد في الـ24 ساعة الأخيرة، يبدو أنه في حالة جيدة وسنرى رد الفعل بعد ذلك ومن ثم سنتخذ قرارا غدا".





وتابع: "إنها مجرد مناقشة بيني وبين جوني، يجب عليك دائما التحدث للاعبين، جوني محارب وإذا كان هناك طريقة فيمكنه المشاركة حتى لو لم يكن جاهزا بنسبة 100 بالمئة، سيكون معنا".





وأوضح: "ستكون مباراة بدنية لذلك فنحن بحاجة إلى نكون في لياقة بدنية جيدة والقدرة على الركض، وإذا لم نكن كذلك بأي شكل من الأشكال، فسيكون الأمر صعب علينا".





وكان جينجيز أوندير لاعب وسط الفريق قد عانى مع مشكلة في الفخذ، بينما واصل هارفي بارنز وجيمس جاستين المصابين في الركبة ، الغياب عن الفريق مع ويس مورجان المصاب في ظهره.





وسيتواجد 21 ألف متفرج في ملعب "ويمبلي"، فيما تم تخصيص 6520 تذكرة لكل فريق (تشيلسي وليستر)، في تجربة لإعادة الجماهير إلى الملاعب وسط أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف روجرز: "لكي تعلم مدى أهمية المناسبة، سيكون لدينا أشخاص يدعموننا وهذا أمر عظيم".





واختتم: "ويمبلي ملعب تاريخي بالنسبة لهم، لذا فإن مشاهدة ليستر في ذلك الملعب وفي المباراة النهائية يعد شيئا مميزا بالنسبة للجماهير".