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تاريخ مواجهات الزمالك وانبي.. تفوق أبيض كاسح وعمرو زكي "كبير الهدافين"

الجمعة 14/مايو/2021 - 02:00 م
الزمالك وانبي
الزمالك وانبي
علاء خليف
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يخوض فريق الزمالك مباراة قوية مساء اليوم الجمعة، أمام فريق إنبي، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

الزمالك يدخل مباراة الليلة وفي جعبته 45 نقطة يعتلي بها صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، متفوقا على غريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

بينما يحتل فريق إنبي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 28 نقطة.

تاريخ مواجهات الزمالك وإنبي

تقابل فريق الزمالك مع نظيره انبي في 35 مباراة سابقة، حقق الفريق الأبيض 19 انتصارًا، مقابل 6 انتصارات للفريق البترولي، بينما حسم التعادل نتيجة 10 مباريات بين الفريقين.

سجل لاعبو الزمالك 47 هدفًا في شباك فريق انبي، بينما استقبلت الشباك البيضاء 28 هدفًا.

يعد عمرو زكي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين وسجل 5 أهداف بقميص الفريقين خلال المواجهات السابقة.

حافظ الزمالك على نظافة شباكه في 15 مباراة سابقة أمام انبي، بينما حقق الفريق البترولي 6 "كلين شيت".

أكبر انتصار شهدته مواجهات الفريقين، فوز الزمالك على إنبي بنتيجة 4 – 1 وتكرر ذلك مرتين، الأولى في 2008، والثانية في 2018.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك وانبي بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 2-1.

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