عاجل.. إصابة مستشار بالمحكمة الاقتصادية و3 آخرين في حادث ببني سويف

أصيب مستشار بالمحكمة الاقتصادية مستشار بالمحكمة الاقتصادية "نجله وطبيبة ومهندس" إثر انقلاب سيارتهم الملاكي بالطريق الفرعي الجيزاوي الحمام بمحافظة بنى سويف وتم نقلهم الى مستشفى الواسطي المركزي.





وكان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير امن بنى سويف، تلقى خطارا من شرطة النجدة ببنى سويف، بانقلاب سيارة ملاكي امام قرية الحمام التابعة لدائرة مركز شرطة ناصر، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص.





أسماء المصابين

وبالانتقال والفحص، تبين أن السيارة كانت تسير بالطريق الفرعي الجيزاوي الحمام عندما انقلبت السيارة ونتج عن الحادث إصابة كل من: "نبيل م.ح" ٣١ سنة مستشار بالمحكمة الاقتصادية ببنى سويف بجروح وكدمات متفرقه ونجله "فارس" عامان، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، و"سعيد س" ٣٠ سنة مهندس، مصاب بكسر بالقدم اليمني ووفدية ر.م" دكتوره بكسر بالقدم اليمني جميعهم يقيمون مركز الواسطي ببني سويف.



