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إسرائيل تعلن إصابة 10 أشخاص جراء قصف صاروخي غير مسبوق لمدينة عسقلان

الجمعة 14/مايو/2021 - 02:06 م
قصف إسرائيلي - أرشيفية
قصف إسرائيلي - أرشيفية
سامح أحمد
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أصيب 10 أشخاص أحدهم في حالة خطيرة، جراء تعرض مدينة عسقلان الليلة الماضية لقصف صاروخي غير مسبوق من حيث كثافتها من قطاع غزة.

 

وبحسب هيئة البث الإسرائيلي "كان"، أطلقت الفصائل الفلسطينية في غزة خلال الليلة الماضية 168 صاروخا على عسقلان على الأقل، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص أحدهم في حالة خطيرة.

 

وقد أطلقت حركة "حماس"، وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة على خلفية المواجهات في القدس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين المحتجين على تهجير عائلات الشيخ جراح.

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.


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الكلمات المفتاحية

قطاع غزة المواجهات في القدس الشيخ جراح اسرائيل

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