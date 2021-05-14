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الأرصاد: غدًا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والعظمى 34 درجة

الجمعة 14/مايو/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد غدا  السبت 15 مايو 2021، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتشهد البلاد نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد .

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت تسجل القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

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