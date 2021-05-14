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افتتاح 6 مراكز للتطعيم بلقاح كورونا في بني سويف.. اعرف مكانهم (صور)

الجمعة 14/مايو/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، بأنه تم افتتاح وتشغيل 6 مراكز للتطعيم بلقاح التمنيع ضد فيروس كورونا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تيسيرا على الفئات المستهدفة من المواطنين على مستوى المحافظة.

أماكن المركز
وأشار محافظ بني سويف، في بيان له، إلى أنه يوجد مركز بمقر الوحدة المحلية بقرية بني عدي بمركز ناصر، ومركز بقرية قاي بإهناسيا، ومركز بقرية كوم ادريجة بالواسطى، ومركز بمقر المركز الطبي بمدينة ببا، ومركز بمقر المركز الطبي بمدينة الفشن، ومركز بمقر الوحدة المحلية لقرية بدهل بمركز سمسطا، وتستقبل المواطنين الذين تلقوا رسالة من وزارة الصحة للتوجه لأحد المراكز للحصول على اللقاح.

جاء ذلك خلال لقائه "اليوم" بالدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والذي استعرض أخر المستجدات فيما يتعلق بجهود القطاع الصحي في ملف مجابهة تداعيات فيروس كورونا، وكذا الجهود المبذولة من قبل عناصر المنظومة الصحية في كافة التخصصات الطبية، والحلول المنفذة لتحسين مستوى الخدمة الصحية.

وأكد محافظ بني سويف على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصول المواطنين على اللقاح بتلك المراكز، مع أهمية متابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتزام المواطنين بوسائل الحماية الشخصية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم وذويهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل النهوض بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، لاسيما جهودها الكبيرة في توفير لقاح التمنيع ضد فيروس كورونا، وتسهيل حصول المواطنين عليه.

لقاح كورونا
وجّدد محافظ بني سويف، مناشدته للموطنين بالإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المواطنين، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك يساهم بشكل كبير في دفع جهود الدولة في مواجهة تداعيات الفيروس، مشيدا بالجهد المخلص المبذول من جيش مصر الأبيض بالمنظومة الصحية بالمحافظة في مواجهة الفيروس.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، على أنه تابع توفير التجهيزات اللازمة للمراكز الستة على مستوى المحافظة، والاطمئنان على توفير المستلزمات الطبية اللازمة، ومستلزمات الوقاية من الفيروس، حيث تمت مراعاة اختيار أماكن مناسبة من حيث الموقع والتجهيزات، مؤكدا على أنه وضع خطة للمتابعة اليومية لسير منظومة العمل بكل مراكز لقاح التمنيع ضد فيروس كورونا، لافتًأ إلى على أن اللقاح المستخدم آمن تمامًا.

وأكد وكيل وزارة الصحة، على أن العمل يسير على الوجه الأكمل وفقًا للإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى، ومشددًا على ضرورة التزام جميع المستحقين" الذين سجلوا بالموقع وتلقوا رسالة عبر الموبايل" بالنظام وبالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية والصحية، لمنع انتشار العدوى، ومشددا على أنه لن يسمح بالتهاون في ذلك إطلاقا.
افتتاح 6 مراكز للتطعيم بلقاح كورونا في بني سويف.. اعرف مكانهم (صور)
افتتاح 6 مراكز للتطعيم بلقاح كورونا في بني سويف.. اعرف مكانهم (صور)
افتتاح 6 مراكز للتطعيم بلقاح كورونا في بني سويف.. اعرف مكانهم (صور)
افتتاح 6 مراكز للتطعيم بلقاح كورونا في بني سويف.. اعرف مكانهم (صور)
افتتاح 6 مراكز للتطعيم بلقاح كورونا في بني سويف.. اعرف مكانهم (صور)
افتتاح 6 مراكز للتطعيم بلقاح كورونا في بني سويف.. اعرف مكانهم (صور)
افتتاح 6 مراكز للتطعيم بلقاح كورونا في بني سويف.. اعرف مكانهم (صور)
افتتاح 6 مراكز للتطعيم بلقاح كورونا في بني سويف.. اعرف مكانهم (صور)
افتتاح 6 مراكز للتطعيم بلقاح كورونا في بني سويف.. اعرف مكانهم (صور)
افتتاح 6 مراكز للتطعيم بلقاح كورونا في بني سويف.. اعرف مكانهم (صور)
افتتاح 6 مراكز للتطعيم بلقاح كورونا في بني سويف.. اعرف مكانهم (صور)
افتتاح 6 مراكز للتطعيم بلقاح كورونا في بني سويف.. اعرف مكانهم (صور)
افتتاح 6 مراكز للتطعيم بلقاح كورونا في بني سويف.. اعرف مكانهم (صور)
افتتاح 6 مراكز للتطعيم بلقاح كورونا في بني سويف.. اعرف مكانهم (صور)

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بوابة الفجر بني سويف الفجر

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