مجلس الدولة يرفض طلب "وزارة العدل" لرخصة لهدم محكمة في سوهاج

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض طلب الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، إلغاء قرار رفض إصدار رخصة الهدم لمحكمة سوهاج الجزئية القديمة، لكونه مبني تراثي.





واستعرضت الجمعية العمومية التقرير الذي أعدته اللجنة التي قررت الجمعية العمومية تشكيلها في النزاع الماثل بجلسة 29-8-2020، وانتهت اللجنة في التقرير إلى أنّ مبنى المحكمة الجزئية بسوهاج يمثل حقبة تاريخية مهمة من الفترة الملكية ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة سوهاج.





وأضافت أنّه بناء على تقرير اللجنة فالعقار محل النزاع يمثل حقبة تاريخية مهمة من الفترة الملكية ذات الطراز المعماري المتميز؛ الأمر الذي يجب أن يستمر الحفاظ عليه، وأن يستمر إدراجه في القائمة الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، ومن ثم الحفاظ عليه وإعادة ترميمه، وهو ما ينطبق عليه المعايير الواردة بالقانون رقم (144) لسنة 2006 التي تستوجب إدراجه ضمن تلك المباني، وذلك استنادًا إلى ما ورد بتقرير اللجنة المشار إليها، وما خلصت إليه من نتيجة لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها.



