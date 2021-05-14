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أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 14-5-2021

الجمعة 14/مايو/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت في مصر اليوم الجمعة 14 مايو 2021.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 14-5-2021

أسمنت المسلح يسجل 875 جنيها.

أسمنت لافارج للأسمنت "المخصوص" يسجل 840 جنيها.

أسمنت سيناء يسجل 760 جنيها.

أسمنت السويس يسجل 850 جنيها.

أسمنت حلوان يسجل 850 جنيها.

أسمنت السويدي يسجل 855 جنيها.

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