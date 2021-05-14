محافظ الفيوم يكشف خطة تطبيق الإجراءات الاحترازية في ثاني أيام العيد (فيديو)

كشف محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، خطة المحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت الرياضية ومتابعة حالات التعديات على الأراضي الزراعية والمباني ورفع درجة الاستعداد في ظل وجود دوريات مستمرة لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.





وقال "عماد" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الجمعة، إن هناك متابعة لمراكز تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا التي حددتها وزارة الصحة في المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك فرق تطعيم متحركة من أجل متابعة تطعيم عمال النظافة والموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين.





وأشار إلى أن هناك جولات ميدانية للجهاز التنفيذي بعد التاسعة مساءً لمتابعة تنفيذ مواعيد الغلق في التاسعة مساء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالنسبة للمقاهي والمطاعم والمحلات التي تخالف مواعيد الإغلاق.





وفي ذات السياق كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن الجهود التي اتخذتها المحافظة لتشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالقرارات التي أقرتها الحكومة بالتزامن مع الموجة الثالثة للفيروس.





وقال "نور الدين" في اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الجمعة أنه يتم رش وتطهير وتعقيم جميع أماكن التجمعات، والتشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق الـ50% نسبة إشغال في المطاعم والمقاهي والالتزام بمواعيد الغلق في التاسعة مساءً.



