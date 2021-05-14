"الليلة عيد" لحكيم تتخطى مليون مشاهدة





حققت أغنية الليلة عيد لحكيم مليون مشاهدة بعد طرحها علي قناته علي اليوتيوب وهي الأغنية التي قرر حكيم أن يقدمها عيدية للشعب العربي في هذه المناسبة، واختارها بعناية شديدة لتكون أغنية تراثية تعيش في وجدان الجمهور العربي بمختلف فئاته علي غرار أغنية ( رمضان كريم ) التي أصبح الجمهور يرددها بشكل موسمي مع بداية شهر رمضان.











