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"شباب الصحفيين" لـ حسام بهجت: تقدر تواجه أسر الشهداء بمطالبك الدنيئة؟

الجمعة 14/مايو/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
الفجر
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شنت جبهة شباب الصحفيين، هجوما شديدا على حسام بهجت، قائلة إنه عميل وناشط السبوبة ويتنفس كذبًا وزورا ويصدعنا كل يوم بشعارات وهمية وخطب رنانة وتمثيليات مكشوفة بحثا عن تحقيق مصالح شخصية بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد، مؤكدة الجبهة على أن بهجت الشهير بأبو مسيلمة الكذاب عبد الدولار لا نعلم له وظيفة حقيقية منذ ظهوره عبر العديد من البلاغات ضده.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: "هل يستطيع الخائن حسام بهجت أن يواجه أهالي وأبناء الشهداء وجها لوجه بمطالبة الدنيئة؟، هذا الكذاب ليس لدية شيء من حمرة الخجل فعندما يطالب بإخلاء سبيل عناصر متورطة بارتكاب أعمال عنف، فيجب أن نعلم أن صالح الوطن ليس في مخيلته تماما".

وأضاف: "كيف وصل حسام بهجت إلى هذه المرحلة من التآمر فيجاهر علنا بالمطالبة بالإفراج عن قتلة ومخرجين ينتمون لجماعات كل هدفها إعادة مشهد الفوضى للبلاد مرة أخرى".

وتابع رئيس الجبهة: "لماذا لا يتم اتخاذ مواقف حاسمة تجاهه وأمثاله من العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد من عبدة الدولار واليورو خاصة بعد أن انكشفت مخططاتهم وسقطوا في بئر الخيانة"

وأوضح طوالة، أن الشارع المصري يطالب بالتحقيق في مصادر دخل هذا العميل المدعو حسام بهجت والكشف عن أمواله في البنوك.

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شباب الصحفيين بهجت قمر

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