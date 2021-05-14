قبل صدام الليلة.. حكاية 4 مواجهات جمعت الفرنسي كارتيرون مع إنبي (أرقام)

يلتقي فريق الزمالك مساء اليوم الجمعة، مع فريق إنبي، في مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، متفوقا بـ 4 نقاط على غريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة.





بينما يحتل فريق إنبي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 28 نقطة.





وتحمل مواجهة اليوم رقم 36 بين الزمالك وإنبي، حيث سبق وتقابل الفريقين في 35 مواجهة سابقة حقق الفريق الأبيض 19 انتصارًا، مقابل 6 انتصارات للفريق البترولي، بينما حسم التعادل نتيجة 10 مباريات بين الفريقين.





تاريخ مواجهات كارتيرون ضد انبي





يقود باتريس كارتيرون فريق الزمالك في مباراة الليلة ضد إنبي، حيث سبق وتقابل المدرب الفرنسي في 4 مواجهات سابقة ضد الفريق البترولي، حقق الفوز في مباراتين، وخسر مثلهما ولم تنتهي أي مباراة بالتعادل.





سجلت الأندية التي دربها كارتيرون 5 أهداف، بينما استقبلت شباكه 5 أهداف.





قاد كارتيرون فريق وادي دجلة في 3 مباريات ضد فريق إنبي خسر مباراتين وفاز في مباراة وحيدة، بينما قاد المدرب الفرنسي فريق الزمالك في مواجهة وحيدة ضد الفريق البترولي وفاز الفارس الأبيض بهدف دون رد.



