Advertisements

قبل صدام الليلة.. حكاية 4 مواجهات جمعت الفرنسي كارتيرون مع إنبي (أرقام)

الجمعة 14/مايو/2021 - 02:20 م
كارتيرون
كارتيرون
علاء خليف
Advertisements
يلتقي فريق الزمالك مساء اليوم الجمعة، مع فريق إنبي، في مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، متفوقا بـ 4 نقاط على غريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

بينما يحتل فريق إنبي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 28 نقطة.

وتحمل مواجهة اليوم رقم 36 بين الزمالك وإنبي، حيث سبق وتقابل الفريقين في 35 مواجهة سابقة حقق الفريق الأبيض 19 انتصارًا، مقابل 6 انتصارات للفريق البترولي، بينما حسم التعادل نتيجة 10 مباريات بين الفريقين.

تاريخ مواجهات كارتيرون ضد انبي

يقود باتريس كارتيرون فريق الزمالك في  مباراة الليلة ضد إنبي، حيث سبق وتقابل المدرب الفرنسي في 4 مواجهات سابقة ضد الفريق البترولي، حقق الفوز في مباراتين، وخسر مثلهما ولم تنتهي أي مباراة بالتعادل.

سجلت الأندية التي دربها كارتيرون 5 أهداف، بينما استقبلت شباكه 5 أهداف.

قاد كارتيرون فريق وادي دجلة في 3 مباريات ضد فريق إنبي خسر مباراتين وفاز في مباراة وحيدة، بينما قاد المدرب الفرنسي فريق الزمالك في مواجهة وحيدة ضد الفريق البترولي وفاز الفارس الأبيض بهدف دون رد.

أخبار تهمك

الأهلي يتراجع عن فكرة ضم نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021

منذ حوالي 3 ساعات

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

رسالة قوية من كورتوا لنجوم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يفقد لاعبا مؤثرا أمام إنبي

منذ ساعة و 27 دقيقة

الكشف عن رباعي دفاع الأهلي أمام صن داونز

منذ أقل من ساعة

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

خبير يكشف حقيقة مرض "العفن الأسود" وخطورته على الناجين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

إنريكي يخطط لتوجيه صدمة إلى راموس

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يعلق على واقعة زميل صلاح المثيرة للجدل

منذ ساعة

موسيماني يوافق على طلب الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

العروض تنهال على نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:53 م

كلوب يعلق على واقعة زميل صلاح المثيرة للجدل

توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

12:46 م

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

09:31 م

موسيماني يوافق على طلب الأهلي

02:31 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

01:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق